Brezilya Devlet Başkanı: Venezuela'ya Silahlı Müdahale Felaketle Sonuçlanır

FOZ DO IGUACU, 21 Aralık (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela'ya silahlı müdahalenin bölge için "insani bir felaket" olacağını ve dünya için tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini söyledi.

Lula, Mercosur ve Taraf Devletler Devlet Başkanları 67. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Karayip ülkesi Venezuela'ya karşı deniz ablukası ve askeri baskı dahil olmak üzere bu ülkeye yönelik tehdit ve eylemlerine değindi.

Latin Amerika'nın "bölge dışı bir gücün askeri varlığı" nedeniyle şok olduğunu belirten Lula, "Refah ve barış içinde bir Güney Amerika inşa etmek, bize en uygun doktrin" dedi.

Lula, "Uluslararası hukukun sınırları sınanıyor. Venezuela'ya silahlı müdahale, yarımküre için insani bir felaket ve dünya için tehlikeli bir emsal teşkil edecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile yakın zamanda yaptığı telefon görüşmesini hatırlatan Lula, müzakerenin askeri çatışmadan daha etkili ve daha az maliyetli bir yol olduğunu söylediğini ifade etti.

Trump yönetimi, Venezuela'ya giren veya çıkan petrol tankerlerinin durdurulması yönünde talimat vermiş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini "yabancı terör örgütü" ilan etmişti.

Birçok Latin Amerika ülkesi ve bölgesel örgüt, ABD'nin eylemlerini kınayarak diyalog çağrısında bulundu, Birleşmiş Milletler ile uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.