Brezilya Devlet Başkanı Lula: Çin'i En İyi Ortağımız Olarak Görüyoruz

BRASİLİA, 27 Mart (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Çin'i "en iyi ortakları" diye nitelendirdi.

Lula perşembe günü Brezilya'nın Anapolis kentinde ülkenin otomotiv konusunda önde gelen CAOA şirketler grubunun sanayi parkında bir otomotiv tesisinin yeniden açılışı vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Brezilya ve Çin şirketleri arasındaki işbirliğini simgeleyen açılışta Çin'in "en iyi ortakları" olduğunu belirten Lula, iki ülke arasındaki ortaklığın bu nedenle gücüne güç katarak ilerleyeceği inancını dile getirdi.

Etkinlik sırasında, Çinli otomobil üreticisi Changan ile ortaklaşa üretilen Uni-T modelinin üretim hattı da devreye alındı. Çin teknolojisini Brezilya'ya getiren bu işbirliğinden övgüyle bahseden Lula, ilgili girişimcilere teşekkür etti.

Çin'in açıkladığı resmi verilere göre, Brezilya ile Çin arasındaki iki yönlü ticaretin 2024 yılında yaklaşık 188 milyar ABD dolarına ulaşmasıyla Çin'in Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı olduğu teyit edilmiş oldu.

Lula, Brezilya'nın otomotiv sektörünün 2033 yılına kadar 190 milyar Brezilya reali (yaklaşık 36 milyar ABD doları) yatırım çekmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

