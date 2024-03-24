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Brezilya'da şiddetli yağışlarda toprak kayması: 12 ölü

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ve Espiritu Santo eyaletleri şiddetli yağışlara teslim oldu. Yağışların toprak kaymasına neden olması sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti.

KENTTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yetkililerden yapılan açıklamada, son 24 saatte şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığı ve bazı bölgelerde tahliye çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Toprak kaymalarında can kayıplarının yanında bazı kişilerin kaybolduğu da haberlere yansıdı.

Rio de Janeiro kentinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle "acil durum" ilan edildi. Petropolis kentinde ise bazı evlerin yıkıldığı ve 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Brezilya'da şiddetli yağışlarda toprak kayması: 12 ölü

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Sivil savunma ve itfaiye ekipleri, etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışması başlattı. Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada yoğun yağışlar ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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