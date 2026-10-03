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Brezilya'da seçim öncesi olası tehditler ABD'nin konsolosluk hizmetlerini durdurdu

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Brezilya'da seçim öncesi olası güvenlik tehditleri nedeniyle Avustralya büyükelçiliği kapatıldı ve ABD konsolosluk hizmetleri durduruldu. ABD diplomatik tesislerine yönelik olası planlara ilişkin soruşturmada Sao Paulo ve Federal Bölge'de arama ve el koyma kararları uygulandı.

RİO DE Brezilya'da devlet başkanı seçimi sürecindeki olası güvenlik tehditleri nedeniyle ülkedeki Avustralya büyükelçiliği kapatıldı, ABD'nin konsolosluk hizmetleri durduruldu.

Avustralyalı ve ABD'li yetkililerin açıklamalarına göre, Brezilya'daki devlet başkanı seçimleri öncesi olası güvenlik tehditleri nedeniyle bir dizi önlem alındı.

Bu kapsamda Brezilya'daki Avustralya'nın büyükelçiliği kapatılıp ABD'nin konsolosluk hizmetleri durdurulurken polis, ABD diplomatik tesislerini tehdit edebilecek olası planlara ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında Sao Paulo ve Federal Bölge'de arama ve el koyma kararlarını uyguladığını duyurdu.

Associated Press'in (AP) Brezilya'daki konsolosluk hizmetlerinin askıya alınmasıyla ilgili sorusu üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik endişelerini ele almak için Brezilyalı mevkidaşlarıyla yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

Bakanlık, ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarının, yerel düzeyde meydana gelen tehditler, olaylar ve değişiklikler hakkında ABD vatandaşlarını bilgilendirmek amacıyla rutin olarak uyarılar yayımladığını belirtti.

Brezilya'da devlet başkanı seçiminin ilk turu 4 Ekim'de yapılacak. Anketler, yarışın mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile sağın adayı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro arasında geçeceğine işaret ediyor.

Kaynak: AA
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