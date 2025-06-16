Brezilya'da Ruhsatsız Sıcak Hava Balonu Düştü: 1 Ölü, 10 Yaralı

SAO PAULO, 16 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde içinde turistlerin bulunduğu ruhsatsız bir sıcak hava balonunun düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Pazar günü Ipero yakınlarındaki Capela do Alto kasabasından 35 kişi ile havalanan balon, kasabasının kırsal kesimine düştü.

Kazada 26 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Brezilya'nın GloboNews televizyon kanalına göre eğlence veya turizm amaçlı uçuş ruhsatı bulunmayan balonun pilotu kazanın ardından tutuklandı.