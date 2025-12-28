Haberler

Brezilya'da küçük uçağın okyanusa düşmesi sonucu pilot öldü

Rio de Janeiro açıklarında, havada reklam afişi dalgalandıran bir uçağın okyanusa düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Yetkililer uçak kaza ayırtısı için çalışmalara devam ediyor.

RIO DE Brezilya'da havada reklam afişi dalgalandıran küçük uçağın Rio de Janeiro kenti açıklarında okyanusa düşmesi sonucu pilot yaşamını yitirdi.

Brezilya'da bir reklam firmasına ait "Cessna 170A" tipi çok hafif hava aracı (ultralight) sınıfı uçak kaza geçirdi.

Bölge yetkilileri, havada reklam afişi dalgalandıran uçağın, Rio de Janeiro'daki Copacabana plajı açıklarında okyanusa düştüğünü ve kazada pilotun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Pilotun cansız bedeninin kimlik tespiti için adli tıbba sevk edildiği belirtildi.

Kazanın olası diğer kurbanları ve uçağın enkazının bulunması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Brezilya Hava Kuvvetleri de kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
