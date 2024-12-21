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Brezilya'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 22 Ölü

Brezilya'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 22 Ölü
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Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bir yolcu otobüsü, kiremit yüklü bir kamyonla çarpıştı ve alev aldı. Kazada 22 kişi hayatını kaybetti, 13 yolcu ise kurtarıldı.

- Brezilya'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 22 ölü

BRASILIA - Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde 45 kişilik yolcu otobüsünün kiremit yüklü kamyonla çarpışarak alev alması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da yolcu otobüsü kiremit yüklü kamyonla çarpıştı. Minas Gerais eyaletindeki kazada 45 kişilik otobüsün alev alması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti. Teofilo Otoni kasabası yakınlarındaki ana otoyoldaki kazaya sevk edilen itfaiye görevlileri, "Saatler süren çalışmanın ardından alevler söndürüldü ve içeride mahsur kalan 22 kişinin kömürleşmiş cesedi çıkarıldı" ifadelerini kullanırken, 13 yolcunun sağ olarak kurtarıldığını bildirdi. Kamyonun altında kalan başka bir araçtaki 3 kişi de sağ kurtuldu.

Kazanın tekeri patlayan yolcu otobüsünün şoförünün kontrolü kaybetmesiyle meydana geldiği öğrenildi.

Yetkililer, otobüsteki kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve vince ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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