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Brezilya'da Dünya Kedi Günü

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Parkta yaşayan kediler Kedileri seven bir vatandaş Bir kedi ile aynı masada yemek yiyen vatandaş Kedi evleri Kedilerden detaylar Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Dünya Kediler Günü kapsamında görüntülenen kedilerin sevimli halleri objektife yansıdı.

Parkta yaşayan kediler

Kedileri seven bir vatandaş

Bir kedi ile aynı masada yemek yiyen vatandaş

Kedi evleri

Kedilerden detaylar Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Dünya Kediler Günü kapsamında görüntülenen kedilerin sevimli halleri objektife yansıdı.

AA / Fabio Teixeira - Güncel

Brezilya kedi Rio Güncel Haberler

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