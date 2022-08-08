Brezilya'da Dünya Kedi Günü Parkta yaşayan kediler Kedileri seven bir vatandaş Bir kedi ile aynı masada yemek yiyen vatandaş Kedi evleri Kedilerden detaylar Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Dünya Kediler Günü kapsamında görüntülenen kedilerin sevimli halleri objektife yansıdı. Parkta yaşayan kediler Kedileri seven bir vatandaş Bir kedi ile aynı masada yemek yiyen vatandaş Kedi evleri Kedilerden detaylar Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Dünya Kediler Günü kapsamında görüntülenen kedilerin sevimli halleri objektife yansıdı. Güncel AA / Fabio Teixeira Brezilya kedi Rio Güncel Haberler

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