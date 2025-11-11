Brezilya'da COP30 İklim Değişikliği Konferansı Başladı
30. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, Brezilya'nın Belem kentinde başladı. Konferansın amacı, iklim değişikliğiyle mücadeleyi uluslararası önceliklerin merkezi haline getirmek.
BELEM, 11 Kasım (Xinhua) -- 30. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP30) pazartesi günü Brezilya'nın Para eyaletinin Belem kentinde başladı. Yerel yetkililer, konferansın iklim değişikliğiyle mücadeleyi uluslararası önceliklerin merkezine geri getirmeyi hedeflediğini belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel