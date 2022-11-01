Brezilya'da seçimi kaybeden Bolsonaro destekçileri, otoyolu yangın yerine çevirdi

Brezilya'nın Alexania kentinde bir araya gelen Jair Bolsonaro'nun destekçileri, devlet başkanlığı seçimini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'yı protesto etmek için BR-060 otoyolunu trafiğe kapattı. Eylemlerde ortalık yangın yerine dönerken polis kalabalığa müdahale etti.

Brezilya'da heyecanla beklenen seçimleri Luiz Inacio Lula da Silva kazandı. Lula yüzde 50,83, rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 49,17 oranında oy aldı. Daha önce Brezilya'yı iki dönem yöneten Lula, yüzde 2'den az farkla seçimin galibi oldu. Lula, Twitter hesabından Brezilya bayrağını "Demokrasi" notuyla paylaştı. Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te devlet başkanlığını Bolsonaro'dan devralacak.

Lula ve Bolsonaro

BOLSONARO YANLILARI YOLLARI KAPATTI

Brezilya'nın Alexania kentinde bir araya gelen Jair Bolsonaro'nun destekçileri, devlet başkanlığı seçimini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'yı protesto etmek için BR-060 otoyolunu trafiğe kapattı. Yanlarında getirdikleri lastikleri yakarak otoyolun bir kısmını araç trafiğine kapatan protestoculara Brezilya güvenlik güçleri müdahale etti. Ortaya çıkan görüntüler ülkedeki gelişmeleri takip edenlerde endişeye neden oldu.

İşte protestolardan kareler: