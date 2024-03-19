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Brezilya'da görülmemiş rekor! Termometreler 60 dereceyi geçti, yollar eriyor

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"El Nino" kaynaklı sıcaklıklarla boğuşan Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde termometreler 60,1 dereceyi gördü. Ülke tarihine geçen sıcaklık, bölge halkını zorluyor.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde hissedilen sıcaklığın 60,1 dereceye çıkmasıyla ülkede şu ana kadarki en yüksek "hissedilen sıcaklık" kaydedildi.

Brezilya basınında Rio de Janeiro Uyarı Sistemi'ne dayandırılan haberlere göre, 16 Mart'ta Rio de Janeiro kentinde tüm zamanların hissedilen en yüksek sıcaklık rekoru kayıtlara geçti. Kentin batısında hissedilen 60,1 santigrat derece, 18 Kasım 2023'te hissedilen 59,7 santigrat dereceyi aşınca kayıtlara rekor olarak girdi.

Brezilya'da görülmemiş rekor! Termometreler 60,1 dereceyi gördü, yollar eriyorSıcaktan bunalan halk, plajlara akın etti

YOLLAR ERİYOR, ARAÇLAR ÇALIŞMIYOR

Rio'da halk, serinlemek için plajlara akın ediyor. Bölgede sıcaklar nedeniyle yollar eriyor, araçlar çalışmıyor. Yoğun klima kullanımı nedeniyle zaman zaman elektrik problemleri de yaşanıyor.

Uzmanlar, "El Nino" kaynaklı hava olayları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık rekorlarının meydana gelebileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (8)

SAMET PALA:

sırf yapılmak için yapılmış bir haber daha

29
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Bravo Stones:

wheader da online 1 haftalık 27-33 derece arası hatta yagmurlu gorunuyor Rio de Janeiro, Brezilya da haberde hata olabilir mi ?

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3
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SMMM:

NEM KARDEŞİM YAĞMUR ORMANLARI.

yanıt8
yanıt6
Rustem Sengul:

Allah'tan eliminizin altında internet var şimdi baktım 23 derece gösteriyor. Ne 60 derecesi? Yalan yanlış haber yapmayin

24
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HALİS ER:

nem var nem

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sade vatandaş:

gelecek aydan sonra sıcaklıklar kuzey yarım küreye geçecek o zamanda güney yarım kürede olan ülkeler kış mevsimine girecek

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Serdar Ozdemir:

Sagnak yağışlı ve 28 derece gözüküyor.

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Afat Acar:

Bu kural geçen bir kışın ardından,Brezilyadaki gibi sıcak,kurak hatta cehennem gibi bir yaz mevsimini bekleyelim.Allah korusun.??

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