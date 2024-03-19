Brezilya'da görülmemiş rekor! Termometreler 60 dereceyi geçti, yollar eriyor

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde hissedilen sıcaklığın 60,1 dereceye çıkmasıyla ülkede şu ana kadarki en yüksek "hissedilen sıcaklık" kaydedildi.

Brezilya basınında Rio de Janeiro Uyarı Sistemi'ne dayandırılan haberlere göre, 16 Mart'ta Rio de Janeiro kentinde tüm zamanların hissedilen en yüksek sıcaklık rekoru kayıtlara geçti. Kentin batısında hissedilen 60,1 santigrat derece, 18 Kasım 2023'te hissedilen 59,7 santigrat dereceyi aşınca kayıtlara rekor olarak girdi.

Sıcaktan bunalan halk, plajlara akın etti

YOLLAR ERİYOR, ARAÇLAR ÇALIŞMIYOR

Rio'da halk, serinlemek için plajlara akın ediyor. Bölgede sıcaklar nedeniyle yollar eriyor, araçlar çalışmıyor. Yoğun klima kullanımı nedeniyle zaman zaman elektrik problemleri de yaşanıyor.

Uzmanlar, "El Nino" kaynaklı hava olayları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık rekorlarının meydana gelebileceğini belirtmişti.