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Brezilya'da 115 milyon yıllık dinozor fosilinde hemoglobin molekülü izi bulundu

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Araştırmacılar, Brezilya'da bulunan 115 milyon yıllık Aratasaurus museunacionali fosilinin uzuv kemiklerinde hemoglobin yapısındaki molekülün izlerini belirledi. Bulgular PNAS'ta yayımlandı ve özgün biyolojik moleküllerin fosillerde korunabileceğine kanıt sundu.

Bilim insanları, Brezilya'da bulunan 115 milyon yıllık bir dinozor fosilinde, kırmızı kan hücreleri olduğu değerlendirilen yapılarda kana ait moleküler izler tespit etti.

Avustralya ve farklı ülkelerden araştırmacılar, Brezilya'da bulunan 115 milyon yıllık Aratasaurus museunacionali türüne ait etçil bir dinozorun fosilini inceledi.

Araştırmacılar, karmaşık sıvı karışımlarındaki bileşenleri ayırmaya, tanımlamaya ve miktarlarını belirlemeye yarayan yüksek performanslı sıvı kromatografisi ve kütle spektrometrisi yöntemlerini kullanarak dinozorun uzuv kemiklerinde, kanda oksijen taşınmasını sağlayan hemoglobin proteininin yapısında bulunan bir molekülün izlerini belirledi.

Fosil kemiğinden elde edilen örneklerde bu molekülün zaman içinde kimyasal değişime uğramış türevlerini bulan araştırmacılar, fosilin çevresindeki kayaçlarda ise klorofil ve bakteriyoklorofil kaynaklı farklı moleküler izlere rastladı.

Araştırmacılar, söz konusu bulgunun kan bileşenlerinin dış kaynaklı kirlenmeden ziyade dinozora ait olabileceği fikrini desteklediğini belirtti.

Ayrıca, kırmızı kan hücreleri olduğu düşünülen yapıların içerisinde demir, azot ve karbon elementleri tespit eden araştırmacılar, söz konusu yapıların içerisinde bulunan minerallerin biyolojik moleküllerin korunmasına katkıda bulunmuş olabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, bulguların milyonlarca yıllık fosillerde özgün biyolojik moleküllerin korunabileceğine ilişkin güçlü kanıtlar sunduğunu ve dinozorların fizyolojik özelliklerinin moleküler düzeyde araştırılmasına yeni imkanlar sağlayabileceğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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