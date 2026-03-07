Haberler

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınların toplumsal hayattaki rolünü vurgulayarak, Türk kadınlarının fedakarlıklarını ve başarılarını öne çıkardı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, kadınların hayatın tüm alanında her türlü fedakarlığı gösterdiğini belirtti.

Geleceğin inşasında kadınların önemli sorumluluk üstlendiğini kaydeden Topsakaloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı olan Türk kadını ve annesi, her zaman özverinin, sevginin kaynağı olmuştur. Türk kadınları, bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, aynı zamanda gerektiğinde düşmana karşı kendileri de savaşmış ve İstiklal Savaşı'mızda cephe gerisinin kahramanı olmuşlardır."

Topsakaloğlu, her alanda başarılı çalışmalar yapan kadınların sayısının artmasının kendileri için büyük bir övünç kaynağı olduğunu belirterek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler

Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Türkiye'den savaşa hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi