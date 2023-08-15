Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Üsteğmen Yunus Güven'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. İlçe Jandarma Komutanlığında yaşanan görev değişimi nedeniyle yeni göreve başlayan komutana hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten Kaymakam Topsakaloğlu, 'Jandarma komutanlığımızda görev değişimi yaşandı. Biz de görevine yeni başlayan İlçe Jandarma Komutanımız Üsteğmen Yunus Güven'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledik. Jandarmamız, fedakar mensuplarıyla halkımızın huzuru ve güveni için gece gündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa ediyor. Komutanımız nezdinde tüm personele ve kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum' dedi. Jandarma Komutanlığı ziyaretinde Kaymakam Topsakaloğlu'na İlçe Emniyet Müdürü Cem Bekar ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay eşlik etti.