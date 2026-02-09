Haberler

Bozyazı'da emniyet, jandarma ve sahil güvenlik mensuplarına başarı belgesi verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik mensuplarına başarı belgesi vererek onların gayretlerini takdir etti. Etkinlikte, ilçe güvenlik birimlerinin koordineli çalışmalarının önemi vurgulandı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik mensuplarına başarı belgesi verdi.

Topsakaloğlu, Kaymakamlıkta düzenlenen etkinlikte İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Akgün ve Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanı Süleyman Şafak'ı başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Paşaoğlu, Akgün ve Şafak'ı gayretlerinden dolayı tebrik eden Topsakaloğlu, güvenlik birimlerinin koordineli çalışmalarının ilçenin huzur ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklanan Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Camları kırdı, herkes saldıracağını düşünürken bambaşka bir şey yaptı
Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

Attığı golle tüm dünya Hyeong-Gyu Oh'u konuşuyor
Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu

Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti

Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti