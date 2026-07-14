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Kaymakam Topsakaloğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Türk milletinin, tarih boyunca birçok badireler atlatıp, çetin mücadeleler verdiğini belirtti.

Milletin, 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara sel gibi akıp istiklal ve istikbaline bir kez daha sahip çıktığını ifade eden Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

"Anayasal düzenimizi, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik darbe teşebbüsüne geçit vermeyen aziz milletimiz, Çanakkale ruhuyla günlerce meydanlarda demokrasi nöbeti tutarak, darbecilere geçit verilmeyeceğini, demokrasimizin kazanımlarının ilelebet yaşayacağını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır."

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
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