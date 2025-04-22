Bozyazı Kaymakamı'ndan 23 Nisan Mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramın, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak düşünen, kendine güvenen, donanımlı, girişimci, ufku geniş ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak hepimizin ortak temennisi ve sorumluluğudur."