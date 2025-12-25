Haberler

Bozyazı ilçesinde geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi

Bozyazı ilçesinde geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde geleneksel çocuk oyunları etkinliği yapıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde geleneksel çocuk oyunları etkinliği yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, Şehit Sedat Yabalak Ortaokulu ve Tekmen Ortaokulu öğrencileri "yakantop" oynadı.

Oyun sonunda çocuklara başarı belgesi verildi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin ve öğretmenler de katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Türkiye'nin komşusu, terör örgütüne resti çekti: Anlaşma yok
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

İzlediği video hayatını kararttı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı

Büyükelçi, sahte diploma suçlamasıyla görevden alındı
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor! İşte Kim'in son hali