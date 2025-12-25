Bozyazı ilçesinde geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde geleneksel çocuk oyunları etkinliği yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, Şehit Sedat Yabalak Ortaokulu ve Tekmen Ortaokulu öğrencileri "yakantop" oynadı.
Oyun sonunda çocuklara başarı belgesi verildi.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin ve öğretmenler de katıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel