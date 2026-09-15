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Bozyazı'da okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, okulların çevresinde ve servis araçlarında denetim yaptı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, okulların çevresinde ve servis araçlarında denetim yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 13 okulun çevresi incelendi.

Uygulamada 142 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, 11 iş yerini kontrol etti.

Ekipler, 18 öğrenci servisini de denetledi.

Kaynak: AA
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