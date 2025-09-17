Haberler

Bozüyüklü Öğrenciler için İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Bozüyüklü Öğrenciler için İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, yeni eğitim öğretim yılının başladığını duyururken, öğrencilere ve öğretmenlere başarı diledi. Törende şiirler, halk oyunları ve mehteran gösterileri gerçekleştirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Coşku ve umutla bin 415 öğrencimiz, 1250 öğretmen ve okul çalışanımızla büyük bir aile olarak, yeni eğitim öğretim yılına merhaba diyoruz. Bozüyük eğitim ailesi olarak her geçen gün daha da güçlenen birlik ve beraberliğimizin, milli ve manevi değerlerimizin aydınlığında bilgiye, öğrenmeye duyduğumuz derin iştiyakla ve asil milletimizin evlatlarına olan sarsılmaz inancımızla yepyeni bir eğitim öğretim yılını karşılamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve müzikli dans ile mehteran takımı gösterileri sunuldu.

Törene, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler ile veliler katıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Yoğun bakımdaki Ufuk Özkan hakkında üzen iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızgın boğa park halindeki aracı pert etti

Park ettiği aracını pert halde buldu: Hayatımın şokunu yaşadım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.