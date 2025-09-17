Bozüyüklü Öğrenciler için İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Coşku ve umutla bin 415 öğrencimiz, 1250 öğretmen ve okul çalışanımızla büyük bir aile olarak, yeni eğitim öğretim yılına merhaba diyoruz. Bozüyük eğitim ailesi olarak her geçen gün daha da güçlenen birlik ve beraberliğimizin, milli ve manevi değerlerimizin aydınlığında bilgiye, öğrenmeye duyduğumuz derin iştiyakla ve asil milletimizin evlatlarına olan sarsılmaz inancımızla yepyeni bir eğitim öğretim yılını karşılamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve müzikli dans ile mehteran takımı gösterileri sunuldu.

Törene, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler ile veliler katıldı.