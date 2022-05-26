Bozova'da bungalov evlerinin kurulması için çalışmalara başlandı - Haberler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı gölü kıyısına bungalov evleri kurulması için alt yapı çalışmalarına başladı.

Büyükşehir'den yapılan açıklamaya göre, Çatak bölgesindeki baraj gölü kıyısında yerli ve yabancı turistlerin konaklayabilecekleri bungalov evlerin yapımı için altyapı çalışması başlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bungalov evlerin yapılacağı Bozova Çatak tesislerindeki alanda incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili teknik heyetten bilgi aldı.

İnsanların güzel vakit geçirecekleri bir alan oluşturacaklarını aktaran Beyazgül, "Bozova Çatak'ta güzel manzaranın önünde bungalov evlerimizi yapıyoruz. 11 adet bungalov evlerimiz inşallah 3 ay içerisinde tamamlanacak. Şanlıurfa'dan veya Bozovalı vatandaşlarımız gelecek. Burada kamplar kurulacak ve bir takım sportif faaliyetler yapılacak. Su sporlarıyla ilgili faaliyetlerimiz olacak. İnşallah çocuklarımızın seveceği ve burada güzel zaman geçirebilecekleri mekanlarımızı oluşturuyoruz. Şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.