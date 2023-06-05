Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozkurt'ta Şiddetli Yağışlar Sebebiyle Okullar Tatil Edildi

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi. Bazı bodrum katlarda su baskını meydana geldi ve köylere ulaşım kapandı.

Bozkurt'ta şiddetli yağışlar sebebiyle okullar tatil edildi

KASTAMONU Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi.

Meteorolojinin "turuncu" kodla uyardığı Kastamonu'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bozkurt ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışı sebebiyle bazı bodrum katlarda su baskını meydana geldi. İlçede etkili olan sağanak yağışı sebebiyle Ezine Çayı'nda su debisi yükseldi. Bayramgazi köyü grup yolu da çöktü. Bölgedeki köylere ulaşım kapandı. İlçede alınan tedbirler çerçevesinde ise okullar bir gün tatil edildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Şahin Demir - Güncel

su baskını Kastamonu Bozkurt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title