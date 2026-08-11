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Bozkurt'ta sel şehitleri anıldı

Bozkurt'ta sel şehitleri anıldı
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi. Programa protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021 yılında yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Bozkurt Belediyesi ve İlçe Müftülüğünce, 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen selde yaşamını yitirenler için Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif duası programı düzenlendi.

Bozkurt Müftüsü Gökhan Kutluer, selde hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Rabb'im vatanımızı, milletimizi, İslam alemini her türlü afetten muhafaza eylesin. Devletimize, milletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi artırsın. Kardeşlerimizin makamlarını ali eylesin." dedi.

İl Müftü Yardımcısı Selim Demir'in dua ettiği programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ve beraberindekiler de selde hayatını kaybeden esnafın ailelerini ziyaret etti.

Programa, Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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