Bozkurt'ta İftar Programı Düzenlendi

Ak Parti Bozkurt İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Bozkurt Meteoroloji Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Cansın Yılmaz Yaşar, Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin yaralarının sarıldığını söyledi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise sel felaketi ve depremin ardından hızlı bir toparlanma süreci yaşandığını ifade etti.

Programa Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile kurum çalışanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.