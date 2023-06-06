Bozkurt'ta heyelan nedeniyle 11 köyün bağlantı yolu çöktü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan heyelanda, 11 köye bağlantı sağlayan yol çöktü.

Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar su taşkınları ve heyelanlara yol açtı.

Bayramgazi, Yaşarlı, Keşlik, Dursun, Ulu, Işığan, Kestanesökü, Sakızcılar, Kızılcaelma, Yaylatepe ve İbrahim köyüne ulaşım sağlayan ???????Bayramgazi grup yolunda heyelan yaşandı.

Heyelan nedeniyle Ezine Çayı üstündeki köprü ve tersip bendleri de zarar gördü, bazı köylerin elektrikleri kesildi.