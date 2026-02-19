Haberler

Bozkurt'ta kurulan ramazan çadırında ilk iftar yapıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hayırseverler tarafından kurulan ramazan çadırında yaklaşık 300 kişinin katıldığı bir iftar programı gerçekleştirildi. Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, ramazanın paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu vurguladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Bozkurt Belediyesi öncülüğünde hayırseverler tarafından kurulan ramazan çadırında iftar programı düzenlendi.

Kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar programına yaklaşık 300 kişi katıldı.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, burada yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayarak, ilçede bu ruhu canlı tutmak ve ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşmak için hayırseverlerin de desteğiyle organizasyonu sürdürdüklerini belirtti.

Bu yıl kapalı pazar yerini iftar çadırı olarak düzenlediklerini anlatan Yanık, pazar yerinin etrafını kapatarak vatandaşların rahat iftar yapmalarını sağladıklarını söyledi.

Yanık, iftar programına destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

