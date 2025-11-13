Bozkurt'ta Anne ve Oğlu Yan Yana Defnedildi

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı (5) düzenlenen törenle yan yana toprağa verildi. İkisi de 16 Kasım doğumlu olan anne ve oğlunun ölüm tarihleri de aynı oldu.

Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan evli ve 2 çocuk annesi Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman ile birlikte evden çıkıp, kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulundu. Köseali köyü mevkiinde 50 metre arayla cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Bozkurt'a getirildi. Anne ve oğlu için bugün cenaze töreni düzenledi. Bozkurt Merkez Camisinde düzenlenen törene Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, baba Bayram Helvacı, Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalı ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bayram Helvacı, cenazede gözyaşlarını tutamadı. Anne ve oğlunun cenazeleri, ikindi kılınan cenaze namazının ardından Bahçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

'KİMLERİN PARMAĞI VARSA ÇIKACAK ORTAYA'

Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalı, kardeşinin cenazesini gördükten sonra yaptığı açıklamada, "İnşallah kimlerin parmağı varsa sizlerin sayesinde çıkacak ortaya. En son kayboldukları gün 13.06'da konuştum. Çocuk bana 'teyze köye gelmeyecek misin' dedi. İkisinin de sesini duydum. 'İyi misin teyze' dedi bana" diye konuştu.

DOĞUM VE ÖLÜM GÜNLERİ AYNI

Öte yandan anne ve oğlunu doğum tarihlerinin aynı olduğu ortaya çıktı. Huriye Helvacı 16 Ekim 1982, oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın da 16 Ekim 2020 tarihinde dünyaya geldiği öğrenildi. Önceki gün cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun resmi kayıtlara göre, ölüm tarihileri de aynı gün oldu. Ancak anne ve oğlunun aynı gün mü yoksa birkaç gün arayla mı öldükleri ayrıntılı adli tıp raporuyla netlik kazanacak.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltı kararı bulunmazken, bazı kişilerin ifadeleri alındı. Bayram Helvacı'nın kız kardeşinin eski eşi Mustafa Uzun da savcılık soruşturması kapsamında ifade verdi. Mustafa Uzun, anne ve oğlu kaybolduktan sonra arama ve mesaj kayıtlarını silmesiyle ilgili, Huriye Helvacı ile konuştuklarını, kaybolduktan sonra korktuğu için kayıtları sildiğini ileri sürdü. Öte yandan Huriye Helvacı'nın kayıp cep telefonu hala bulunamadı. Anne ve oğlunun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.