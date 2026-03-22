Bozkurt'ta bayram pilavı geleneği yaşatıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen asırlık bayram pilavı etkinliğinde 120 kazan etli pilav vatandaşlara ikram edildi. Etkinliğe katılanlar gelenek ve göreneklerin gelecek nesillere aktarılmasını vurguladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 134 yıldır sürdürülen "asırlık bayram pilavı" etkinliğinde, 120 kazan etli pilav vatandaşlara ikram edildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 1200 kilogram pirinç ve 600 kilogram et kullanılarak hazırlanan etli pilav, Bozkurt Kapalı Pazaryeri ile Bozkurt Meydanı'nda belediye personelince vatandaşlara dağıtıldı.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, programda yaptığı konuşmada, ilçe sakinlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yanık, "Geçmişten bugüne kadar atalarımızdan bize miras kalan pilav şölenimizi sizlerle icra etmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu gelenek ve göreneklerimiz gelecek nesillere de bizlerden aktarılarak devam edecektir." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de konuşmasında, geleneğin birlik ve beraberlik içinde uzun yıllar sürmesini temenni ederek vatandaşların bayramını kutladı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise 134 yıldır, birliğin, paylaşmanın ve kadim geleneğin yaşatıldığı bu güzel buluşmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Utku Eren, MHP Bozkurt İlçe Başkanı Cemal Karakaya, belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Halil Demir
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama

Savaş uçakları yeniden havalandı! Başkentte ardı ardına patlama
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı

Trump, ülkesinin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

Fenerbahçe'ye imza atan Adem kötü günler geçiriyor
Sidiki Cherif'in milli takım hayali suya düştü

Yıldız isme şok: Davete rağmen milli takım kampına katılamadı
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim

Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Burada böyle giyinme seni...
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

Fenerbahçe'ye imza atan Adem kötü günler geçiriyor
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı