Bozkurt Eğitime Destek Derneği 7 yılda 782 üniversite öğrencisine burs sağladı

Bozkurt Eğitime Destek Derneği 7 yılda 782 üniversite öğrencisine burs sağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozkurt Eğitime Destek Derneği, Sınarcık Parkı'nda yardım etkinliği düzenledi. Dernek Başkanı Burak Karakaş, 7 yılda 563'ü lisans, 219'u ön lisans olmak üzere 782 üniversite öğrencisine burs sağlandığını ve eğitime yaklaşık 5 milyon lira katkı yapıldığını belirtti.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Bozkurt Eğitime Destek Derneği tarafından öğrenciler yararına yardım etkinliği düzenlendi.
Sınarcık Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe esnafının katkılarıyla temin edilen çeşitli hediyeler çekilişle sahiplerine teslim edildi.
Dernek Başkanı Burak Karakaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, organizasyona destek verenlere teşekkür etti.
Dernek olarak 7 yılda 782 üniversite öğrencisine burs sağladıklarını belirten Karakaş, "Geride bıraktığımız 7 yıllık süreçte, sizlerin de paha biçilemez destekleriyle 563'ü lisans, 219'u ön lisans olmak üzere toplam 782 Bozkurtlu üniversite öğrencimize burs imkanı sağladık." dedi.
Karakaş, bu süreçte öğrencilerin eğitim hayatlarına yaklaşık 5 milyon lira doğrudan katkıda bulunduklarını kaydetti.
Programa katılan Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık da etkinliğe katılan ve destek verenlere teşekkür etti.