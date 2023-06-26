Bozkurt Belediyesi ile Bulgaristan'ın Opaka Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

Denizli Bozkurt Belediyesi ile Bulgaristan'ın Opaka (Hacıyürük) Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Bu kardeşlik anlaşması, dostluk ve dayanışmanın sembolüdür. İlerleyen dönemlerde daha birçok ortak projeye imza atmayı umuyoruz" dedi.

Denizli Bozkurt Belediyesi ile Bulgaristan'ın Opaka (Hacıyürük) Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Bu kardeşlik anlaşması, dostluk ve dayanışmanın sembolüdür. İlerleyen dönemlerde daha birçok ortak projeye imza atmayı umuyoruz" dedi.

Bozkurt Belediyesi ile Opaka Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Bulgaristan'da düzenlenen törene, Bozkurt Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Çal Kaymakamı Mert Can Çanga, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ve Avrupa Birliği projesi yürüten heyet katıldı.

Bozkurt Belediyesi ve Opaka Belediyesi arasında imzalanan protokol; eğitim, turizm, kültür sanat ve spor alanında çalışmaları içeriyor.

Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan ve imzalanan protokolden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Başkan Çelik, "Bozkurt ve Opaka arasında gerçekleştirilen bu kardeşlik bağı, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. İki şehir arasındaki iş birliği ve kültürel etkileşimler hem Bozkurt hem de Opaka halkının hayatına olumlu etkiler sağlayacaktır. Bu kardeşlik anlaşması, dostluk ve dayanışmanın sembolüdür. İlerleyen dönemlerde daha birçok ortak projeye imza atmayı umuyoruz" dedi.