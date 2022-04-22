Bozkır'da kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapılıyor - Haberler

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Bozkır'da kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapılıyor

AA - Yakup Çetin - Güncel
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Bozkır'da kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapılıyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde HGS ve PST kameralarından kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapılıyor.

BOZKIR, KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde HGS ve PST kameralarından kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapılıyor.

Bozkır ilçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentin nüfus hareketliliği ve yoğunluğunun kameralarca takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçe merkezinde ve şehir girişinde bulunan HGS ve PST kameralarından ve belirli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde kuralara uymayan ve kemer takmayan çok sayıda vatandaşa cezai işlem yapıldı. Sürücülerin cezai işleme maruz kalmaması için trafik kurallarına uymasını rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA / Yakup Çetin - Güncel

Hızlı Geçiş Sistemi, Emniyet Müdürlüğü, Bozkır, Konya, Güncel, Haberler

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