Bozkır'da ağaç dikme etkinliği Bozkır İlçe Devlet Hastanesi bahçesine 500 fidan dikildi. Bozkır İlçe Devlet Hastanesi bahçesine 500 fidan dikildi. Bozkır Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, 'Dikili bir fidanın olsun ve Bozkır yeşillensin' etkinliği kapsamında personelin kurumun bahçesinde 500 fidanın toprakla buluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, fidan dikim etkinliğine katılım sağlayarak kurumun ve ilçenin yeşillenmesine destek veren personele teşekkür edildi. AA / Yakup Çetin - Güncel Devlet Hastanesi Hisarcık Dikili Güncel Haberler

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