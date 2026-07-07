Aydın'da tarım arazisinde yangın

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına 3 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer ile karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı