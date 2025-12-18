Bekir Bozdağ: Bakan Işıkhan'a İlettiğimiz Şanlıurfa'da Göç İdaresi Başkanlığı Personel Dağılım Mağduriyeti Giderilecek

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Göç İdaresi Başkanlığında görev yapan personelin il içinde farklı kurumlara dağıtılması nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ilettikleri talebin olumlu karşılandığını belirtti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa Milletvekili arkadaşlarımız ve il başkanımızla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan'a ilettiğimiz Göç İdaresi Başkanlığında çalışan personelden ihtiyaç fazlasının ilimiz içinde ihtiyacı olan kurumlara dağıtılmasının doğurduğu mağduriyetlerin giderilmesi ve bunun için durumlarının yeniden değerlendirilmesi, çalışanların taleplerine mümkün olduğunca öncelik verilerek yeniden düzenleme yapılması talebimizi olumlu karşıladı. Sayın Bakanımız, mağduriyetlerin giderilmesi için talimatını verdi. Göç İdaresinde çalışan hemşehrilerimizin sorunlarına gösterdiği yakın ilgi ve verdiği destekten dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan'a Şanlıurfa milletvekilleri ve Ak Parti teşkilatı olarak teşekkür ediyoruz. Her şey Şanlıurfa için" ifadesini kullandı.