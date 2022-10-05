Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın başörtüsü için verdiği talimatı aldık, Anayasa değişiklik taslağı için çalışmalara başlıyoruz

Bugün AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına ve CHP'nin ilgili kanun teklifine "Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı çalışmalarını hazırlayıp getirecek, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iş" sözleriyle yanıt verdi. Erdoğan'ın çağrısına yanıt veren Adalet Bakanı Bozdağ, "Talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE YENİ TEKLİF: BAŞÖRTÜSÜNÜ ANAYASA İLE ÇÖZELİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündem yaratan başörtüsü çıkışı ve CHP'nin ilgili 3 maddelik kanun teklifine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir teklif sunarak, "Madem Kılıçdaroğlu bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız.

"ADALET BAKANIM ÇALIŞMALARI HAZIRLAYIP GETİRECEKLER"

Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir" ifadelerini kullandı.

BOZDAĞ'DAN ERDOĞAN'A YANIT: TALİMATI ALDIK, ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği talimata yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise talimatı aldığına dair bir açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" ifadelerini kullandı.