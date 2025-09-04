Bozcaada'ya Açılan Teknenin Sahibi Halit Yukay'ın Cenazesi Bulundu

YALOVA'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43), 30 gün sonra 68 metre derinlikten çıkarılan cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yukay'ın cenazesi, İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı içindeki gasilhaneye getirildi. Cenaze töreninin Cumartesi günü yapılacağı öğrenildi.

Yalova'dan 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi Balıkesir'in Erdek ilçesinin 7 mil açığında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze Bandırma Limanı'na getirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Dün akşam otopsisi yapılan Halit Yukay'ın cenazesi bu sabah saat 09.50'de ailesine teslim edildi. Yukay'ın cenazesi İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nın içindeki Gasilhaneye getirildi. Cenazenin Karacaahmet Mezarlığı'nda Cumartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma, kazanın olduğu Balıkesir'in Marmara ilçesine en yakın olan Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da soruşturma kapsamında kendisiyle telefon ile konuşan son kişi olarak bilgisi alındı. Tatlıtuğ, 11 Ağustos'ta, İstanbul'da ifade verdi.

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.