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Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi

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Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00, 11.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00 seferi, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferi yapılamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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