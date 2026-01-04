Haberler

Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine düzenlenen feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ firması, seferlerin belirtilen saatlerde gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 seferi, Gökçeada'dan saat 07.00 seferleri yapılamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
