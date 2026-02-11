Haberler

Bozcaada feribot hattında yarınki 2 sefer fırtına nedeniyle yapılamayacak

Güncelleme:
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın Bozcaada ile Geyikli arasında yapılması planlanan iki deniz seferi iptal edildi. Diğer güzergahlarda ulaşım ise normal tarifeye göre devam edecek.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00'deki seferler yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda deniz ulaşımı tarifeye göre devam edecek.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
