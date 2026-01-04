Haberler

Bozcaada'da boş ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Aliağa'dan Yalova'ya giden 249 metre boyundaki 'QENDIL' adlı ham petrol tankeri, fırtına nedeniyle karaya oturdu. Gemi kaptanı, yardım talep etti ve kurtarma römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Umman bayraklı boş ham petrol tankeri karaya oturdu.

Aliağa'dan Yalova'ya giden ve Bozcaada Demir Sahası'nda bekleyen 249 metre boyunda, 61,991 grostonluk "QENDIL" adlı ham petrol tankeri, fırtınadan olumsuz etkilendi.

Gemi kaptanı, tankerin Polente mevkisinde karaya oturması üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Gemi Trafik Hizmetlerinden yardım talebinde bulundu.

Tankerin karaya oturduğu yerden kurtarılması için Kurtarma-10 ve Kurtarma 16 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
