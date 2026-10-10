Bozcaada'da 13. BIFED'in üçüncü gününde Nejat Yavaşoğulları izleyicilerle buluştu

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Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(ÇANAKKALE) – Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED), üçüncü gününü geride bıraktı. Festivalde beş belgesel izleyiciyle buluşurken, günün son gösteriminde Bulutsuzluk Özlemi grubunu konu alan "Yaşamaya Mecbursun" belgeseli gösterildi. Gösterimin ardından grubun solisti Nejat Yavaşoğulları, izleyicilerle söyleşi gerçekleştirdi ve şarkı söyledi. Festival kapsamında ayrıca Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) Başkanı Neslihan Acar katılımıyla emek, sağlık ve yaşam hakkı üzerine söyleşi düzenlendi.

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED), bu yıl 13'üncü kez kapılarını açtı. Festival Koordinatörü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ethem Özgüven ve Festival Yönetmeni Petra Holzer'in kurucusu olduğu festival, üçüncü gününü geride bıraktı.

Festivalin üçüncü günü olan dün Salhane ve Bozcaada Halk Eğitim Merkezi'nde gün boyunca belgesel gösterimleri gerçekleştirildi. Saat 10.00'da Ayşenur Sunu'nun yönetmenliğini üstlendiği 24 dakikalık "Hayalet Ağlar" ve Valeria Jalongo'nun yönetmenliğini yaptığı 83 dakikalık "Gökyüzünden Geniş" filmleri gösterildi.

Saat 13.00'te Pedro Saad'ın yönetmenliğini üstlendiği 81 dakikalık "Liman İşçileri", saat 16.00'da Mert Gökçalp'in yönetmenliğini yaptığı 38 dakikalık "East to West: Kofis'kadan Bodrum'a" izleyiciyle buluştu.

NEJAT YAVAŞOĞULLARI BELGESEL GÖSTERİMİNİN ARDINDAN ŞARKI SÖYLEDİ

Günün son gösteriminde ise saat 20.00'de Ömer Kaya'nın yönetmenliğini üstlendiği 86 dakikalık "Yaşamaya Mecbursun" belgeseli gösterildi. Türkiye'nin rock müzik gruplarından Bulutsuzluk Özlemi'ni konu alan belgeselin ardından grubun solisti Nejat Yavaşoğulları, festival izleyicileriyle bir araya geldi.

Gösterim sonrasında kısa bir söyleşi gerçekleştiren Yavaşoğulları, izleyicilere şarkı da söyledi.

EMEK, SAĞLIK VE YAŞAM HAKKI ELE ALINDI

Festival kapsamında saat 13.00'te Salhane'de, "Emeğin Ekolojisi: İş, Sağlık ve Yaşam Hakkı" başlıklı söyleşi düzenlendi. "Liman İşçileri" belgeselinin gösteriminin ardından gerçekleştirilen söyleşiye, Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) Başkanı Neslihan Acar katıldı.

Söyleşide, gemi söküm işçilerinin çalışma koşulları, Dilovası'ndaki çevre kirliliği ve bu kirliliğin işçilerin yaşamları üzerindeki etkileri ele alındı. Ekolojik adaletin emek mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceği vurgulanan etkinlikte, çalışma hakkı, işçi sağlığı ve yaşanabilir bir çevre taleplerinin ortak noktaları değerlendirildi.

YÖNETMENLER İZLEYİCİLERLE BİR ARAYA GELİYOR

Festival boyunca film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, atölyeler, sergiler ve yürüyüşler düzenleniyor. Yönetmenlerin katıldığı gösterimlerin ardından gerçekleştirilen soru-cevap oturumlarında izleyiciler, filmlerin yapım süreçleri ve ele aldıkları ekolojik ve toplumsal meseleler üzerine yönetmenlerle konuşma fırsatı buluyor.

Festival kapsamında 70'ten fazla ülkeden seçilen 44 belgesel, Bozcaada Halk Eğitim Merkezi ve Salhane'de ücretsiz olarak izleyiciyle buluşuyor.

ANA YARIŞMADA 8 BELGESEL

Ana yarışma kategorisinde bu yıl 8 belgesel iki ödül için yarışıyor. BIFED Büyük Ödülü, 8 Mart 2026'da hayatını kaybeden Bozcaadalı gravür sanatçısı Fethi Kayaalp adına verilecek. İkincilik ödülü ise Bozcaadalı müzik öğretmeni Madam Melba adına sahibini bulacak.

Öğrencilerin çektiği belgeselleri desteklemek amacıyla oluşturulan Gaia Öğrenci Belgeselleri kategorisindeki 7 film de 2023 yılından bu yana Naci Gülçhan adına verilen ödül için yarışıyor. Ön jürinin final seçkisine alamadığı ancak izleyiciyle buluşmasını istediği 15 belgesel ise Panorama kategorisinde gösteriliyor.

BREZİLYA'DAN HİNDİSTAN'A ÖZEL GÖSTERİMLER

Festivalin özel gösterimler bölümünde "Brezilya'nın Yerli Sesleri" başlığı altında Yanomami halkının hikayesini kendi yönetmenlerinin gözünden anlatan 3 belgesel yer alıyor.

"Hindistan'dan Ekolojik Belgeseller" başlığı altında 4 film izleyiciyle buluşurken, Akdeniz'in adaları ve kıyıları arasında kurulması hedeflenen dayanışma ağı kapsamında Sicilya ile gerçekleştirilen işbirliğiyle 2 belgesel gösteriliyor.

BIFED, 11 Ekim'e kadar Bozcaada'da devam edecek. Festival kapsamındaki tüm film gösterimleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA