Bozcaada'da Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 13 metre uzunluğundaki tekne, içindeki 2 kişiyle birlikte Kıyı Emniyeti'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek emniyete alındı. Yardım çağrısı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, tekneyi güvenli bölgeye çekti.
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişi bulunduğu tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip emniyete alındı.
Bozcaada açıklarında, 13 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişi bulunan tekne, tahlisiye botuyla Çanakkale'de emniyete alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı