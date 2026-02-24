Bozcaada açıklarındaki gemide rahatsızlanan personeli Sahil Güvenlik ekibi tahliye etti
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarındaki bir gemide rahatsızlanan personel, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
Bozcaada açıklarında bulunan gemi personeli S.A'nın (49) göğüs ağrısı başlayınca gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
Bunun üzerine personelin kalp krizi şüphesi nedeniyle tıbbi tahliyesine karar verildi.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı "TCSG-908" botu ekipleri, hastayı Bozcaada 112 Acil Sağlık personeliyle gemiden alıp karaya tahliyesini gerçekleştirdi.
S.A, daha sonra ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.