Haberler

Bozcaada açıklarındaki gemide rahatsızlanan personeli Sahil Güvenlik ekibi tahliye etti

Bozcaada açıklarındaki gemide rahatsızlanan personeli Sahil Güvenlik ekibi tahliye etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarındaki bir gemide rahatsızlanan personel, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarındaki gemide rahatsızlanan personel, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Bozcaada açıklarında bulunan gemi personeli S.A'nın (49) göğüs ağrısı başlayınca gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine personelin kalp krizi şüphesi nedeniyle tıbbi tahliyesine karar verildi.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı "TCSG-908" botu ekipleri, hastayı Bozcaada 112 Acil Sağlık personeliyle gemiden alıp karaya tahliyesini gerçekleştirdi.

S.A, daha sonra ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay
CHP kurultay ve İBB davalarının birleştirilmesi talebine ret

Gözlerin çevrildiği iki davada birleştirme talebi reddedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar

İstanbul'u boydan boya geçecek yeni hat geliyor! İşte güzergahlar
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda