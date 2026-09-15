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Boyun ve koltuk altındaki her şişlik lenfoma belirtisi olmayabilir

Boyun ve koltuk altındaki her şişlik lenfoma belirtisi olmayabilir
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji ve İç Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seval Akpınar, boyun ve koltuk altında görülen her şişliğin lenfoma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji ve İç Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seval Akpınar, boyun ve koltuk altında görülen her şişliğin lenfoma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Akpınar, AA muhabirine, lenfomanın bağışıklık sisteminde görev alan lenfositlerin kanserleşmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu ifade etti.

Hastalığın her 100 bin kişiden yaklaşık 4'ünde görüldüğü belirten Akpınar, "Hastalar genellikle boyun veya koltuk altında fark ettikleri şişlik nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuruyor. Her lenf bezi büyümesi lenfoma anlamına gelmiyor. Enfeksiyonlar da lenf bezlerinde büyümeye neden olabiliyor." dedi.

Lenfomada lenf bezi büyümesinin yanı sıra bazı belirtilerin de görülebileceğini aktaran Akpınar, "Açıklanamayan kilo kaybı, ateş, yoğun gece terlemesi, halsizlik ve kaşıntı hastalıkta görülebilen belirtiler arasında yer alıyor. Özellikle kişinin herhangi bir diyet veya egzersiz değişikliği olmadan son 6 ay içerisinde vücut ağırlığının yüzde 10'unu kaybetmesi önemli. 70 kilogramlık bir insanın son 6 ay içerisinde istemeden 7 kilogram kaybetmesi bizim için önemli bir bulgudur." ifadesini kullandı.

Gece terlemesinin de hastalık açısından dikkate alınması gerektiğini belirten Akpınar, terlemenin kıyafetlerin, yatak ve çarşafların değiştirilmesini gerektirecek kadar yoğun olabileceğini dile getirdi.

Akpınar, lenf bezi büyümelerinde bazı özelliklerin enfeksiyon ile lenfoma ayrımında yol gösterici olabileceğini belirterek "Üzerinde kızarıklık ve ısı artışı varsa daha çok enfeksiyon eğilimlidir. Sert, ağrısız ve giderek büyüyen bir şişlik varsa hızlı bir şekilde doktora başvurmak gerekir. Lenfomada erken tanı tedavi açısından önemli. Hastalığın erken evrede yakalanması halinde daha düşük yoğunluklu tedavilerle ve daha kısa sürede sonuç alınabilir." diye konuştu.

Akpınar, lenfomanın görülme sıklığının yaş ve cinsiyete göre değişebildiğini vurgulayarak, hastalığın erkeklerde biraz daha sık görüldüğünü ancak kadın ve erkekler arasındaki oranların birbirine yakın olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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