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Boynuna ip dolanan ebabil kuşu böyle kurtarıldı

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Boynuna ip dolanan ebabil kuşu böyle kurtarıldıÇANAKKALE Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir binanın çatısında yağmur oluklarında bulunan ipe takılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Boynuna ip dolanan ebabil kuşu böyle kurtarıldı

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir binanın çatısında yağmur oluklarında bulunan ipe takılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Menderes Parkı civarında bir binanın çatısında bulunan yağmur suyu olukları ile bina arasında bir kuşun sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından ekip sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç merdiveniyle çatıya çıkarak boynuna ip dolanarak sıkışan Ebabil kuşu kurtarıldı. İtfaiye grup sorumlusu Baki Kuru, "Vatandaştan gelen ihbar sonucu bir çatıda boynuna ip dolanarak sıkışmış olarak kalan Ebabil kuşunu kurtarmak için hızlıca harekete geçtik. Ebabil kuşunu sıkıştığı yerden kurtardık. Belediyemiz veterinerinde de gerekli kontrollerini yaptırdık. Bir gün sonrada tekrar doğaya salacağız" dedi.

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Güncel

112 Acil Çağrı Çanakkale İtfaiye Çan Güncel Haberler

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