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Sinop'ta Gaziler Günü Törenleri Düzenlendi

Sinop'ta Gaziler Günü Törenleri Düzenlendi
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Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi. Boyabat'ta Hükümet Konağı önünde yapılan törende, Kaymakam Enver Yılmaz ve diğer yetkililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Gazilere duyulan minnetin önemine vurgu yapıldı. Gerze ilçesinde de benzer bir tören düzenlendi ve Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, gazilerle bir araya gelerek onların gününü kutladı.

Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerinde Gaziler Günü dolasıyla tören düzenlendi.

Boyabat'ta Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, Kaymakam Enver Yılmaz, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük ve Belediye Başkanı Hasan Kara'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Gökhan Demirel, burada yaptığı konuşmada, gazilere olan minnet duygularının hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi.

Gazilerin, milli gururları olduğunu vurgulayan Demirel, "Sizler ne ilk ne de son olacaksınız. Sizlerin kahramanlıkları sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza dek yaşayacak. Türk milleti ve özgürce dalgalanacak Türk bayrağı için nöbeti devralan bizler, sizlerden aldığımız emaneti gözümüz gibi koruyacağız." dedi.

Buradaki törenin ardından Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Gerze ilçesinde ise Hükümet Konağı önünde yapılan tören, Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunmalarıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Arabacı gazilerle bir araya gelerek günlerini kutladı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

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