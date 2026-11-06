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Boyabat'ta yapımı tamamlanan kamu binaları hizmete açıldı

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Boyabat'ta yapımı tamamlanan kamu binaları hizmete açıldı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı tamamlanan kamu binaları hizmete girdi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı tamamlanan kamu binaları hizmete girdi.

İlçede yapımı tamamlanan Şehit Sadık Aparangil Halk Eğitimi Merkezi ile İnönü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nun açılış programında konuşan Vali Mustafa Özarslan, halk eğitim merkezlerinin insan hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Söz konusu merkezde birçok alanda kurslar açılarak eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Çağımızın en büyük problemi yalnızlık. Bu nedenle halk eğitimi merkezleri sosyalleşmeyi sağlayarak insanların ruhsal sağlığına da hizmet ediyor. Bu yönden merkezlerimize çok önem veriyoruz. Bu iki hizmet binamızın ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Boyabat halkımıza hayırlı uğurlu olsun."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise kamu hizmetlerinin sorunsuz ve eksiksiz şekilde yerine getirilmesi için gayret ve çabalarının devam ettiğini dile getirdi.

Kamu binalarının ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Maviş, hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesilerek binaların açılışı gerçekleştirildi

Kaynak: AA
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