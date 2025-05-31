Boyabat'ta Taş Baskı Sergisi: Gelenekten Çağdaşa Buluşma

Boyabat'ta Taş Baskı Sergisi: Gelenekten Çağdaşa Buluşma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boyabat'ta gerçekleştirilen taş baskı sergisi, Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri ve yerel kadınların eserlerinin sergilendiği bir etkinlik oldu. Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hasan Kara'nın da katıldığı sergide, kadınların sosyal ve ekonomik güçlenmesi hedefleniyor.

Boyabat'ta, "Yazmanın İzinde, Gelenekten Çağdaşa, Köy Emeği ile Sanatın Kesişimi" konulu taş baskı sergisi gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Merve Mehtap Bulut'un sosyal sorumluluk projesi olan etkinlikte, aynı üniversitenin Resim Bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Elif Tarlakazan ve Dr. Öğretim Üyesi Sofya Cihan Canbolat ile Boyabat İlçesi Bağlıca köyündeki kadınların yazmalar, örtüler ve bez eşyalar üzerinde gerçekleştirdikleri ahşap baskılı ürünler sergilendi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, köy halkının sanatsal etkinliklere ilgisinden çok memnun kaldığını söyledi.

Yılmaz, etkinlikte ahşapla baskı yapan kadınlarla sohbet etti, öğretim üyelerinden taş baskı hakkında bilgi alıp çeşitli desenlerle baskı yaptı.

Belediye Başkanı Hasan Kara da Bağlıca köyünde gerçekleştirilen etkinlikte taş baskı sanatının ustalıkla sergilenişine ve köy kadınlarının emeğinin sanatla nasıl buluştuğuna tanıklık ettiklerini anlatarak, "Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesini amaçlayan bu tür çalışmaları yürekten destekliyor, kültürel değerlerimizi yaşatmak adına her türlü iş birliğine açık olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.

Tarlakazan ise Kastamonu'da geçmişten günümüze süregelen unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olan taş baskı sanatının canlandırılmasının yanı sıra kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesini, sanat yoluyla farkındalık yaratmayı, köy ve kent kültürel bağlantıyı güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sergiye İl Genel Meclisi üyesi İsa Bağcı, Belediye Meclis Üyesi Halim Şahin, Bağlıca Köyü Muhtarı Satılmış Demir ile köy halkı ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Justin Bieber seneler sonra babasını affetti

Duygusal adım! Seneler sonra babasına kapılarını açtı
Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum

Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Papara'da POS krizi nedeniyle iş yerleri ve öğrencilerin mağduriyeti büyüyor

Papara'da POS krizi! Mağduriyet günden güne büyüyor
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.