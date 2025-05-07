Boyabat'ta Sağanak Yağış Sele Dönüştü

Boyabat'ta sağanak yağış sele neden oldu

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış seli beraberinde getirdi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Yıldız Mahallesi'nde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, araçlar ve vatandaşlar sel sularıyla mücadele etti. Yağışın ardından bazı araçlar sürüklendi.