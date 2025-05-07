Boyabat'ta Sağanak Yağış Sele Dönüştü
Sinop'un Boyabat ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakların sular altında kalmasına neden oldu. Vatandaşlar ve araçlar sel sularıyla mücadele etti.
Boyabat'ta sağanak yağış sele neden oldu
SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış seli beraberinde getirdi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Yıldız Mahallesi'nde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, araçlar ve vatandaşlar sel sularıyla mücadele etti. Yağışın ardından bazı araçlar sürüklendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Güncel