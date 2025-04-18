Boyabat'ta Motosiklet Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimi

Sinop'un Boyabat ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik "Güvenli Motosiklet Sürücülüğü" eğitimi düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, polis evinde gerçekleştirilen eğitimde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince sürücülere, temel trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

Sürücülere tavsiye ve uyarılarda bulunan ekipler, tüm trafik kurallarını bilerek trafiğe çıkmanın can ve mal kayıplarının önlenmesinde önemli rol oynadığını aktardı.

Ekiplerce ayrıca sürücülerden, trafikte saldırgan tutumlar sergilemeden uzak durmalarını isteyerek, sorularını yanıtladı.